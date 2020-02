Amazing Stories : Apple dévoile un trailer pour le reboot de la série porté par Spielberg

Le reboot d'une série majeure

Une diffusion en deux temps

Source : Coming Soon

La bande-annonce ne dévoile que cinq des dix histoires qui composeront, à terme, la saison complète.Série culte de NBC diffusée de 1985 à 1987,(oudans la langue de Molière) était un show d'anthologie, à l'instar de(qui a également fait l'objet d'un reboot) ou plus récemment de, par exemple. Produite par Steven Spielberg, elle proposait en effet divers courts-métrages fantastiques réalisés la plupart du temps par des pointures du genre, confirmées ou en devenir (Spielberg lui-même, Martin Scorsese, Clint Eastwood, Brad Bird, Joe Dante, Robert Zemekis, etc.). Et le casting n'était pas en reste, regroupant notamment Forest Whitaker, Mark Hamill ou encore Kevin Costner... Bref, une oeuvre qui a marqué son époque.Et ce reboot de 2020 est d'autant plus intriguant que Spielberg sera une nouvelle fois à la production exécutive. Sans surprise, étant donné la volonté d'Apple de s'imposer dans le monde des séries sans regarder à la dépense , le casting sera une nouvelle fois solide. On pourra notamment compter sur les présences de Kerry Bishé ( Halt and Catch Fire ), Victoria Pedretti (), Sasha Alexander (), feu Robert Forster (), Josh Holloway () ou encore Edward Burns ().Même chose derrière la caméra avec Mark Mylod (et), Chris Long et Sylvain White (), Michael Dinner () ou encore Susanna Fogel ().Nous vous laisserons deviner par vous-même ce que racontent les cinq histoires évoquées dans le trailer ci-dessus, le synopsis officiel se limitant à parler de «». Notez enfin que cinq autres épisodes devraient arriver plus tard dans l'année pour compléter cette saison 1, pour laquelle Apple a déjà commandé dix épisodes.