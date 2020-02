Altered Carbon : le teaser de la saison 2 est là

Nouvelle peau mais même héros

Source : Engadget

Au revoir Joel Kinnaman dans la peau de Takeshi Kovacs, et bonjour Anthony Mackie.La saison 2 de la série de science fictiondébarquera sur Netflix le 27 février prochain. Il était donc plus que temps que le service de SVoD daigne dévoiler quelques éléments visuels aux plus curieux et impatients.D'autant plus que les huit nouveaux épisodes, à venir dans quelques jours, seront basés sur un twist de casting assez important, que les amateurs de la saison 1 (ou les lecteurs des romans) avaient déjà anticipé : l'acteur Joel Kinnaman () laissera sa place à Anthony Mackie (et prochainement) dans le rôle principal de Takeshi Kovacs.Pour ceux qui n'auraient pas vu la série lancée en 2018 - et qui aura donc pris son temps pour revenir -, cette adaptation de l'oeuvre de Richard K. Morgan nous plonge dans un monde futuriste où la conscience d'une personne peut être enregistrée dans un disque. Cela permet notamment de glisser ce disque dans des corps synthétiques (des enveloppes), permettant à certains d'être virtuellement immortels.L'intrigue de la saison 1 suit donc Takeshi Kovacs, un ancien soldat d'élite missionné par un homme richissime pour résoudre son propre meurtre. En saison 2 il sera visiblement question de fantômes du passé et l'on peut donc s'attendre une nouvelle fois à de l'action teintée d'un brin de réflexion sur le transhumanisme.Rappelons enfin qu'au printemps prochain sortira également, un spinoff animé du show, écrit notamment par Dai Sato ().