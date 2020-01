Crisis Jung, l'après Lastman, prend enfin date chez Netflix

Une série qui se sera fait désirer

Source : Bobbypills

Cela après de longs mois de silence de la part du studio Bobbypills.Annoncée courant 2018 et dotée d'un trailer affublé d'un «» sur bobbypills.com, la série animéeaura su prendre son temps pour arriver devant les yeux des spectateurs (en omettant les quelques chanceux qui ont pu la voir en festivals au fil des derniers mois). En effet, celle-ci arrivera finalement le 1er février prochain, mais sur Netflix.Il faut dire que Bobbypills, studio spécialisé dans les œuvres décomplexées pour adultes (...), a visiblement connu quelques soucis sur la route ces derniers temps. En témoigne notamment le lancement (réussi) d'une campagne KickStarter pour financer la deuxième saison deMais, qu'est-ce, me demandez vous ? À en croire son trailer ci-dessous, il s'agit d'une œuvre atypique qui ne connaît pas les limites.Dans un monde sans amour ravagé par des explosions de violence, notre héros Jung va tout faire pour retrouver son amour perdu, Maria, décapitée par Petit Jésus. Durant 10 épisodes d'environ 7 minutes chacun, il va croiser la route d'alliés sur son chemin. La série s'annonce aussi sanglante que peu recommandée à mettre devant tous les yeux.Mais outre la violence assurément graphique du show, celui-ci promet également un brin de philosophie avec un héros qui apprend à mieux connaître les autres et également lui-même.Derrière la série, on retrouve notamment Jérémie Périn et Baptiste Gaubert, tandis que ce dernier réalise également avec Jérémie Hoarau. Certains de ces noms vous sont probablement familiers si vous avez regardé la formidable série, dont nous avons déjà parlé au sein de notre chronique Le veilleur d'écran[s]