La nouvelle saison de Doctor Who avec Jodie Whittaker a enfin un trailer

Dr Who, des aliens et Paris

Source : Cnet

Bonne nouvelle pour les (nombreux) fans de la série Dr Who, qui peuvent désormais découvrir le trailer de la douzième saison à venir. Parmi le casting de cette douzième saison, on retrouvera notamment Stephen Fry et Lenny Henry, pour une apparition (remarquée) dans le premier épisode.Evidemment, c'est à nouveau Jodie Whittaker qui interprétera le rôle du docteur. Rappelons que la série narre les aventures du Docteur, qui voyage à travers l'espace et le temps à bord de TARDIS, un vaisseau spatial.Il faudra toutefois patienter jusqu'au début de l'année 2020 pour pouvoir découvrir cette nouvelle saison de Dr Who, avec une diffusion prévue sur la BBC de l'autre côté de la Manche. En France, elle sera diffusée sur la chaîne France 4.