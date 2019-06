88% des Américains consultent leur smartphone en regardant la TV

TV ou smartphone, il faut choisir ?

Le smartphone, TV killer ?

Source : BondCap

Parce que visionner un seul écran ne suffit plus, il semblerait que nous soyons de plus en plus nombreux à utiliser notre smartphone, alors que l'on regarde un programme sur la télévision du salon (ou d'ailleurs)...Ainsi, le cabinetindique que(smartphone, tablette...), alors qu'ils sontDans le détail, un peu plus deconcernant le programme en cours de diffusion. Ces derniers rechercheraient ainsi la filmographie d'un acteur, les autres films à mettre au crédit du réalisateur ou encore l'âge de tel ou tel personnage.Un peu plus de. On imagine également que les réseaux sociaux, et notamment Twitter, sont très utilisés, pour, une série ou un événement sportif.Le cabinet en profite pour annoncer que les américains passent en moyenne. C'est un peu plus (+0,3) que l'année dernière, et beaucoup plus qu'il y a dix ans, lorsque le smartphone était autrement moins chronophage qu'aujourd'hui.Rappelons que l'utilisation des smartphones et tablettes a largement contribué ces dernières années à éroder la consommation des autres médias, y compris la télévision.