Le reboot de "La Quatrième Dimension" sortira en 2019

Le réal de Get Out aux manettes

Une gestation compliquée pour un reboot attendu

Source : The Verge.

C'est un réalisateur de renom qui aura la lourde de tâche de faire revivre cette saga mythique.C'est Jordan Peele qui réalisera et produira le reboot qui verra le jour sur CBS All Acess. Nous lui devons par exemple l'excellent thrillerqui a été récompensé avec un Oscar l'année dernière dans la catégorie du meilleur scénario original. Une première courte vidéo de cette nouvellea été publiée sur Twitter par son futur réalisateur.Pourtant, la genèse de cette renaissance a été longue et douloureuse. Peele a refusé une première fois de diriger le show télévisé avec de se laisser convaincre par le co-producteur exécutif, Simon Kinberg. Ce dernier réalisera le prochain long-métrage X-Men et a travaillé sur d'autres licences majeures comme Deadpool, Logan ou Sherlock Holmes.Voici ce que Jordan Peele avait déclaré à Variety plus tôt cette année :Bien entendu, l'histoire ne s'est pas arrêtée là puisque Peele a décidé de reprendre le reboot en main.Pour le réalisateur, le but est vraiment d'apporter quelque chose de nouveau àtout en restant fidèle à la fameuse série qui a débuté en 1959. Tâche compliquée, puisque plusieurs révisions de ce grand classique ont vu le jour en 1985 et 2002... mais sans rencontrer le succès attendu.