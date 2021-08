Norsemen : une étonnante parodie sauce viking

Norsemen est une série de 2 x 6 épisodes, auxquels les auteurs ont ajouté une dernière saison faisant office de « Préquel ». Diffusée entre 2016 et 2020, elle n'est disponible qu'en anglais, et nous fait suivre les aventures du village de Nordheim et de ses habitants hauts en couleurs. Entre bataille de pouvoir, lutte terrible pour détenir la fameuse carte qui permet de se diriger vers l'Ouest verdoyant et lot incroyable d'ambitions personnelles, on peut pressentir que l'histoire sera riche en rebondissements.

Mais Norsemen est une parodie bien sûr, et son écriture remarquable va reprendre (et démonter) tous les clichés existants sur les Vikings… Le récit est cohérent, même s'il est violent et ne prend pas de gants (même parfois pas de mains) pour aller jusqu'au bout de son concept. Et c'est jouissif, parce que même si tout le monde a l'air de se prendre au sérieux, tout est pensé dans un second degré permanent.