Truth Seekers, pas de saison 2 pour la série fantastique de Nick Frost et Simon Pegg

Co-écrit avec son compère de toujours, Simon Pegg, le show mêle, comme toujours avec le duo, comédie et fantastique. Dans les grandes lignes, il est question d'y suivre une équipe hétéroclite de personnes qui enquêtent, sur leur temps libre, sur des phénomènes paranormaux.

Dans sa vidéo Instagram, Nick Frost déclare notamment : « Nous nous sommes vraiment pleinement investis dans cette série - notre cœur et notre âme, et du sang dans certains cas. Donc ne pas revenir est vraiment triste pour nous. C'est dommage. Je pense que nous avions plein de fantastiques histoires de fantôme à montrer, des histoires qui ne seront désormais jamais racontées. Si vous avez aimé le show, merci. Et si vous n'avez pas aimé, vous êtes contents maintenant ? ».