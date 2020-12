Hulu renouvelle (déjà) The Handmaid's Tale pour une saison 5

C'est via une vidéo portée par ses actrices et acteurs (Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes…) que Hulu a dévoilé une information qui ne surprendra probablement pas grand monde : sa série d'anticipation dystopique à succès The Handmaid's Tale (La Servante Ecarlate en VF) reviendra pour une saison 5. Seul le timing peut étonner, puisque la saison 4 n'a toujours pas été diffusée et ne dispose même pas de date de sortie en dehors de « 2021 ».