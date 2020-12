Doctor Who : le prochain épisode spécial, Revolution of the Daleks, confirme son arrivée en vidéo

Le traditionnel épisode spécial de Doctor Who aura bien lieu, et il sera centré sur les non moins traditionnels adversaires du Doctor, incarné depuis deux saisons par Jodie Whittaker. Dans Revolution of the Daleks, à venir sur BBC One et BBC America le 1er janvier 2021, la situation semble critique.

Alors que le Doctor croupit en prison à l'autre bout de la galaxie à la suite des événements de la fin de la saison 12, ses amis essayent de continuer à vivre leur vie sans elle. Mais c'est sans compter les Daleks et la bêtise humaine, puisqu'il semblerait, d'après la bande-annonce, que des gens souhaiteraient les utiliser en tant que drones de maintien de l'ordre… Que pourrait-il se passer de mal, après tout ?

On appréciera également la présence de plusieurs guests aux côtés du trio habituel de compagnons, à commencer par le personnage récurrent du Capitaine Jack Harkness (John Barrowman), Nathan Stewart-Jarrett (Misfits et Utopia), Dame Harrit Walker (Killing Eve) ou encore Chris Noth de retour dans la peau de Jack Robertson.