L'adaptation en série du roman Au Guet ! de Pratchett montre un trailer qui... divise

Quoi qu'il en soit, The Watch version BBC suivra les aventures de Vimes (Richard Dormer) et Lady Sybil Ramkin (Lara Rossi) dans les rues d'Ankh-Morpork, ville célèbre du non moins célèbre univers de fantasy le Disque-monde dont The Watch est le 8e tome.

Visiblement moins coloré et plus sombre que le matériau d'origine, le show mêlera fantasy et éléments policiers, puisqu'il sera notamment question des efforts du Guet Municipal, la force policière de la ville, pour maintenir l'ordre.