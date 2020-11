Le Jeu de la Dame : une série Netflix solide comme un roque

Ensuite, si Le Jeu de la Dame est solide dans son propos, elle l'est tout autant par son luxueux enrobage. Entre ses décors d'époque grandioses et ses costumes sublimes, qui raviront les amateurs de mode, la réalisation intégralement assurée par le co-créateur du show Scott Frank (qui a déjà signé l'excellente série western Godless pour Netflix) est à se damner.

La mise en scène, la photo, les lumières : tout est divin, tant dans les plans les plus lents et posés, que dans les scènes plus rythmées et intenses lors des matchs d'échecs, tout aussi brillantes. Grâce à un savant sens du montage, un jeu d'acteurs impeccable et une remarquable bande-son, tout en piano, vents et cordes, signée Carlos Rafael Rivera (qui a lui aussi travaillé sur Godless), le moindre affrontement au dessus d'un plateau est un régal d'intensité, de tension et de suspens malgré l'aspect statique du jeu d'échecs.