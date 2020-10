Archer reviendra finalement pour une saison 12

Après trois saisons un peu à part (façon film noir, façon chasse au trésor dans la jungle et façon SF dans l'espace), en saison 11 de Archer est de retour dans le présent avec des affaires d'espionnage plus « classiques ». Et cela a visiblement plu aux spectateurs, puisque d'après la chaîne FXX, petite sœur de FX, les chiffres d'audience sont à nouveau au rendez-vous, et même en hausse de 32 %.

À tel point que la chaîne a décidé de poursuivre l'aventure Archer, qui reviendra pour une saison 12. Il faut dire que le show d'Adam Reed, qui suit une agence d'espionnage pas comme les autres (comprendre : ses héros sont tous plus « originaux » les uns que les autres) est toujours ponctué de dialogues ciselés, de situations aussi absurdes qu'hilarantes et d'un casting vocal au diapason.

En France, c'est Netflix qui propose Archer à son catalogue.