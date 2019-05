Build 2019 - Microsoft présente le nouveau terminal de Windows 10

Un outil unifié répondant aux besoins des développeurs

Source : TechCrunch

Windows Terminal va remplacer dès le mois de juin l'invite de commandes actuellement intégrée à. Microsoft en a fait l'annonce lors de la conférence Build 2019, qui se tient actuellement à Seattle.Le logiciel sera désormais intégré, en plus du MS-DOS, PowerShell et les environnements Linux. Windows Terminal profitera également d'une accélération GPU pour unede rendu textuel.L'interface sera également revue pour correspondre aux besoins des développeurs avec la, ainsi que différentes extensions. Et comme si ça ne suffisait pas, il supportera nativement les polices Unicode et d'Asie de l'Est, ainsi que les emojis.Cette toute nouvelle invite de commandes sera disponible à travers le Windows Store dès le mois de juin.