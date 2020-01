CES 2020 : Bosch dévoile un pare-soleil transparent qui n’obstrue pas la vision du conducteur

Algorithmes

Vers une démocratisation ?

Source : TechCrunch

Bosch a des atouts à faire valoir au CES 2020. La firme d'outre-Rhin a en effet reçu un prix « Best of Innovation » pour l'une de ses dernières inventions destinée aux automobiles de demain, on l'espère. Le « Virtual Visor », de son nom, est un pare-soleil d'un nouveau genre dont le fonctionnement tranche définitivement avec les traditionnelles protections d'aujourd'hui, découvre-t-on dans un communiqué de presse Équipé d'un affichage LCD transparent, d'une caméra et d'un logiciel de reconnaissance faciale, le dispositif détermine les points de repère d'un visage grâce à des algorithmes intelligents. Ces derniers «», explique TechCrunch. Le reste du pare-soleil, quant à lui, reste totalement transparent.Ce procédé permet ainsi de conserver un large champ de vision tout en améliorant la visibilité du conducteur. Ici, l'idée est d'apporter une solution aux accidents de la route liés à l'éblouissement du soleil, que la National Highway Traffic Safety Administration recense par milliers chaque année. Aussi, une étude citée par le groupe allemand indique que le risque d'incidents est 16 % plus élevé lorsqu'un soleil éclatant pointe le bout de son nez.Expert technique pour Bosch et co-créateur du Virtuel Visor, Jason Zink compte faire de son produit un équipement démocratisé dans les véhicules de demain. L'intéressé à notamment indiqué à TechCrunch que des négociations avec les équipementiers du marché avaient actuellement lieu.