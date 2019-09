Salon de Francfort - Tarraco FR PHEV, le grand SUV de Seat passe à l’hybridation

David Nogueira

Seat l'avait annoncé un peu en amont de ce salon de Francfort, mais le voici en vrai : le. Et il en impose dans cette finition plutôt bien typée ce grand SUV familial 7 places, désormais doté d'une prise électrique sur son aile gauche. Le premier d'une longue série de véhicules électrifiés puisque Seat promet d'en proposer cinq autres - hybrides recharges et électriques - d'ici début 2021.Pour l'heure, il ne s'agit donc pas d'un véhicule 100% électrique, la firme espagnole laisse cela à sa petite. Avec cette version plug-in hybride, Seat entend prolonger la croissance de ses ventes dont il profite depuis le début de l'année. Le constructeur annonce une augmentation des volumes de 7,8% par rapport à 2018 avec 369 500 véhicules écoulés, dont 55 200 modèles, rien qu'en juillet.», a déclaré Luca de Meo, présidente de Seat. Et il faut bien reconnaître que les chiffres communiqués - attention, à titre d'indication pour l'instant toutefois - par le constructeur ont de quoi séduire.A commencer par la partie motorisation. Le moteur thermique, un essence 1.4 litre TSI de 150 ch (110 kW) est accompagné par un moteur électrique d'une puissance de 85 kW, soit 116 ch. Puissance totale cumulée annoncée : 250 chevaux ! De quoi répondre au besoin de la bête qui devrait voir son poids grimpé sous l'effet de l'intégration de la batterie.En l'occurrence, on parle ici d'un pack lithium-ion d'une capacité de 13 kWh qui permettrait d'ailleurs à cede parcourir une cinquantaine de kilomètres en « full électrique ». L'ensemble ne devrait pas être trop mou sur la route avec un couple annoncé de 400 Nm, un 0 à 100 km/h en 7,4 secondes et une vitesse maximale de 217 km/h. Bref, tout ce qu'il lui faut, jusque dans les équipements de carrosserie et les jantes 19 pouces (20 pouces en option) pour mériter son badge FR (et en l'occurrence FR e)... signe de sportivité chez Seat.On relève aussi le caractère vertueux de ce combiné hybride qui promet des émissions de COde l'ordre de 50 g/km.A l'intérieur, l'impression de sportivité se prolonge avec la présence de siège à baquet électrique et une planche de bord aux lignes tendues, très dynamiques.C'est sur celle-ci qu'on trouve d'ailleurs le grand écran couleur tactile de 9,2 pouces qui équipait déjà la version actuelle du Tarraco. Pas d'évolution non plus sur ce qui se passe derrière le volant.Les clients qui le souhaiteront pourront passer sur un affichage totalement numérique et personnalisable. Les aides à la conduite seront elles à l'honneur, moyennant finance pour les plus abouties, mais c'est sûr, ce SUV 7 places peut être très bien équipé.Seat n'annonce pour l'instant aucun prix pour son, mais il promet que sa construction démarrera dans le courant de l'année 2020, ce qui reste encore assez vague... Dommage.