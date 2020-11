Des robots loups pour effrayer des ours bien réels, ça fonctionne !

Ils portent l'agréable nom de « Monster Wolf » et sont installés aux abords de la ville de Takikawa, située dans une région rurale et abritant 41 000 habitants. Les deux robots, en forme de loups, mesurent 90 centimètres de haut et 1,20 mètre de large. Montés sur une plateforme, ces robots à la crinière argenté et aux yeux rougeoyants sont capables de bouger légèrement la tête, mais surtout d'émettre un hurlement étrange et effrayant.