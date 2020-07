Japon : le Gundam géant commence à s'animer !

Sur la vidéo ci-dessous, diffusée en accélérée, on peut apercevoir les premiers mouvements du Gundam de Yokohama. Il est difficile de déterminer le temps que ces tests ont pris aux ingénieurs sur place, mais cela n'enlève rien à cette incroyable prouesse technique et technologique !

Suite à la pandémie de coronavirus, les travaux ont malheureusement pris du retard. On peut ainsi remarquer qu'il manque encore une tête au robot. Quand la construction sera terminée, le robot humanoïde pèsera pas moins de 24 tonnes, et il pourra marcher avec 24 degrés de liberté, tandis que ses mains et ses doigts seront intégralement articulés.

Il ne manquera alors plus qu'un monstre géant, tel un Kaiju ou un Godzilla icônique, pour l'accompagner sur la jetée de Yamashita.