Lui aussi ! Ericsson va licencier 8 500 personnes : quels sont les arguments du fabriquant ?

Ericsson est aujourd'hui touchée par le ralentissement de l'économie planétaire et a subi les conséquences de la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Sur un an, la firme a perdu plus de la moitié de sa valeur, ne parvenant pas à redonner confiance à ses investisseurs, d'autant plus que les dirigeants s'attendent à une nouvelle année difficile.