Tencent entre au capital de Remedy

Des progrès remarqués par Tencent Games, donc, qui déclare par l’intermédiaire de son vice-président Bo Wang : «Tencent a suivi les progrès de Remedy Entertainment depuis quelque temps et est impressionné par ce que la talentueuse équipe de Remedy est parvenue à accomplir. Tencent se réjouit de cette opportunité de devenir un actionnaire à long terme de Remedy, et s’impatiente d’utiliser sa connaissance de l’industrie pour supporter Remedy dans ses projets futurs. »

Une nouvelle accueillie avec autant d’enthousiasme du côté du studio finlandais. Tero Virtala, PDG de Remedy, s’est dit honoré de l’intérêt de Tencent dans son entreprise, et l’accueille chaleureusement dans son capital. Le patron ne manque toutefois pas de rappeler qu’il s’agit « d’une transaction boursière entre Accendo Capital et Tencent, et que cela n’est pas connecté aux activités commerciales de Remedy. » En d’autres termes : cela ne change (pour l’instant) pas grand-chose pour lui et ses équipes.

Le site spécialisé Gamekult rappelle néanmoins que Tencent est déjà actionnaire majoritaire de Riot Games (League of Legends), Supercell (Clash of Clans), Grinding Gear Games (Path of Exile), Sharkmob, Miniclip, Funcom (Conan Exiles), Leyou (Warframe) et Klei Entertainment (Don't Starve). L’entreprise chinoise est également très présente au capital d’Epic Games (40%), Dontnod (22%), Krafton (16%), Sumo Digital (10%), Frontier (9%), Ubisoft (5%), Paradox Interactive (5%) ou encore Activision-Blizzard (5%), pour ne citer que quelques entreprises du portefeuille de Tencent.

Remedy au travail sur de multiples projets

Depuis la sortie de Control en 2019, on sait Remedy au travail sur plusieurs fronts. Il y a d’abord la campagne solo du FPS coréen CrossfireX, sur laquelle travaille une petite équipe du studio finlandais, mais aussi Vanguard : un jeu coopératif free-to-play.

Mais Remedy planche également sur des projets plus ambitieux et proches de son ADN. On s’en souvient : l’an dernier, Epic Games s’est offert l’exclusivité de deux prochains titres signés par Remedy . Deux jeux pour laquelle la firme de Tim Sweeney couvrira l’intégralité des frais de développement, mais également de marketing. De quoi s’agit-il exactement ? Eh bien d’aucuns supposent qu’il s’agit ni plus ni moins d’Alan Wake 2, la suite directe du jeu d’action culte sorti par Remedy en 2010.

Un projet qui ne sort pas de nulle part ; celles et ceux qui ont joué à Control et notamment à sa dernière extension savent bien que les deux jeux sont intimement liés.

Mais avant cela, le studio finlandais devrait signer un autre titre, plus modeste, dont on ne connait pas encore les contours mais qui serait déjà entré en production.