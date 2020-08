Tencent sur le point de racheter Leyou Technologies pour plus d'un milliard d'euros

Tencent Holdings Ltd. est une société chinoise fondée il y a 21 ans qui s'est fait un nom en Occident avec le rachat courant 2011 de Riot Games, le studio derrière League of Legends. Depuis, Tencent semble insatiable et, en 2016, un autre gros studio est tombé dans son escarcelle : Supercell (Clash of Clans), racheté à Softbank pour plus de 6 milliards de dollars.

Leyou Technologies est sans doute encore moins connu en France, mais la société basée à Hong Kong dispose d'atouts indiscutables dans le monde du jeu vidéo : parmi ses filiales, on compte notamment les studios Digital Extremes (Warframe), Splash Damage (Gears Tactics) et Athlon Games (possesseur de la marque Telltale Games).

La société possède également les studios chinois Kingmaker et Radiance Games et une participation (20%) dans le Texan Certain Affinity. Reste que malgré ses nombreuses équipes, Leyou Technologies ne brille pas en ce moment : après une perte de 5,5 millions d'euros en 2019, l'année 2020 s'annonce pire encore avec une perte 4 millions d'euros sur le seul premier semestre. Des chiffres qui n'ont pas l'air d'effrayer Tencent.