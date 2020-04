Reddit annonce plus de transparence sur les publicités politiques présentes sur la plateforme

L'intégralité des publicités politiques listées

Un subreddit est désormais entièrement dédié aux publicités politiques que la plateforme diffuse.Le réseau social lance un nouveau subreddit dédié aux campagnes politiques. Nommé r/RedditPoliticalAds , il compilera toutes les campagnes publicitaires à but politique qui ont été diffusées sur la plateforme depuis le 1janvier 2019.», précisent les équipes de Reddit. «».En parallèle, la plateforme a mis à jour son règlement concernant les publicités politiques . Parmi les mesures annoncées : une collaboration obligatoire entre les annonceurs politiques et les équipes de Reddit, et une obligation d'ouvrir les commentaires pendant les 24 premières heures de diffusion de la publicité.