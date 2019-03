Reddit teste un système de pourboire avec de l'argent réel

Gratifier financièrement les utilisateurs... ou plutôt un seul

Un système qui risque de ne pas faire long feu

Après leet le, bientôt le? Reddit teste officiellement un système de pourboires dans l'un de ses subreddits pour « dynamiser » un peu plus sa communauté d'utilisateurs. Mais cette expérimentation a de quoi surprendre, car pour le moment un seul utilisateur peut bénéficier de ce nouveau système.Il était déjà possible de récompenser un utilisateur pour la qualité de son post avec un système depermettant d'offrir de l'argent virtuel, des Reddit Gold ou Silver, qui offrent des fonctionnalités supplémentaires à leur bénéficiaire. Le nouveau système testé par Reddit respecte le même principe, mais avec de vrais dollars et des dons d'un montant minimum de 3 $.Mais pour l'instant, seuls sont concernés les abonnés au sous-forum, qui peuvent gratifier un seul et même abonné : shittymorph. En 3 jours, shittymorph a pu récolter 80 $ Cet argent récolté n'ira pas entièrement dans la poche de shittymorph pour autant. Selon internetmallcop, sur 100 $ récoltés, Reddit ponctionnerait 18,5 % de la somme ; et Stripe, le service de paiement associé, prendrait une commission de 3 $ sur la transaction.Des réseaux sociaux comme Youtube ou Facebook avaient déjà expérimenté un tel système de pourboire, mais Reddit se démarque malheureusement par la cherté de ses commissions, ce qui risque de décourager tout don, même les plus modestes. Pas sûr que le système fasse long feu, d'autant que comme l'a précisé Reddit à Engadget : ».