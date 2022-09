Pourquoi l'Assistant Vocal de la maison pourrait bien avoir des répercussions psychologiques sur nos enfants

En réponse à l'article, Amazon rassure : « Beaucoup de nos clients nous ont dit qu'Amazon Kids sur Alexa, Echo Dot Kids et Kids Skills aident leurs enfants, y compris ceux atteints d'autisme et de TDAH. Nous proposons également un mode "mot magique" qui encourage les enfants à dire "s'il vous plaît" et "merci" lorsqu'ils s'adressent à Alexa ». Ananya et Anmol Arora soulignent que cette dernière fonction est un « pas important dans la bonne direction ». Tout en concluant que toutes ces inquiétudes ne sont pas nouvelles, des opinions similaires ayant été exprimées lorsqu'Internet et les moteurs de recherche se sont répandus.