Razer présente sa propre version hors de prix de la manette PS5 DualSense Edge

Côté boutons, on retrouve tout ce que l'on connaît d'une DualSense classique, bien que ceux dits « méca-tactiles » de la Wolverine V2 Pro profitent d'une distance d'activation de seulement 0,65 mm pour plus de réactivité. Les six boutons peuvent d'ailleurs être reconfigurés et même comporter des macros. Le pad directionnel s'inspire plutôt quant à lui encore une fois de celui de la manette Xbox, avec huit directions.

En plus des gâchettes traditionnelles, améliorées par la technologie propriétaire HyperTrigger, quatre autres se trouvent à l'arrière, et sont configurables, notamment au niveau de la sensibilité et la distance d'activation. On trouve également sur cette partie arrière un commutateur pour passer en mode filaire via un câble USB Type-C vers Type-A de 3 mètres ou sans fil.