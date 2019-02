Le Snapdragon 712 arrive sur le marché... il ne changera pas la donne face au 710

Fiche technique : on prend les mêmes et on recommence

Peu d'hésitation à avoir entre un 710 et un 712

C'est une simple itération, agrémentée çà et là de quelques frêles nouveautés, quenous proposera cette année avec le. Une puce qui devrait remplacer le 710 sans perturber l'ordre établi sur le terrain du smartphone milieu de gamme. Parmi les rares spécifications revues à la hausse : une légère augmentation de la fréquence, ainsi qu'une recharge rapide... un peu plus rapide.Concrètement, on reste donc sur une puce gravée en 10 nm LPP FinFET, pourvue de 8 cores (2 cœurs Cortex-A75 cadencés à 2,2 GHz/6 cœurs Cortex-A55 qui restent à 1,7 GHz), d'une partie GPU Adreno 616 et d'un modem X15LTE.Les différences viennent donc de, qui augmente légèrement sur le Snapdragon 712 pour plafonner à 2,3 GHz (contre 2,2 GHz sur le 710), et de la norme(on passe ici à du 4+ contre du 4 sur l'ancienne puce de Qualcomm). Quelques ajouts sont également à noter côté audio, avec. La prise en charge des capteurs photo arrières, elle, ne bouge pas d'un pouce : on reste ainsi sur un support d'une seule caméra 32 Mpx ou de deux modules 20 Mpx, au choix.En dépit de ces nouveautés pour le moins timides, Qualcomm pointeet indique que ce Snapdragon 712 sera plus à l'aise avec le traitement d'éléments d'IA ajoutés ultérieurement.Comme le précise Android Authority , nul besoin dans ces conditions de tourner autour du pot si vous hésitez entre un smartphone équipé d'un Snapdragon 712 et un mobile, moins coûteux, équipé d'un 710. D'un point de vue strictement technologique, les avancées de Qualcomm sur cette nouvelle puce sont minimes.