Un processeur alimenté par des fréquences radio pour des appareils connectés sans batterie

Une puce auto-alimentée qui ne nécessite aucune batterie

Les premiers produits équipés pourraient arriver d'ici 2020

Source : The Verge

L'(ou IoT) est le prochain marché sur lequel les entreprises tech travaillent d'arrache-pied. Dans quelques années des millards d'appareils seront reliés au réseau, que ce soit dans le domaine de la, de la santé, ou encore des produits vestimentaires. Seul problème : tous ces produits connectés nécessitent une alimentation électrique générée par une, un domaine technologique qui n'a pas particulièrement avancé ces dernières années.L'entreprise Wiliot a peut-être la solution pour contourner ce problème d'alimentation. La startup vient de présenter: pour fonctionner, celui-ci récupère l'énergie à travers les ondes Wi-Fi, cellulaires et Bluetooth présentes autour de lui.Lapeut ensuite alimenter un processeur ARM, connecté à une puce Bluetooth et à un ensemble de capteurs. Elle peut, selon Wiliot, servir à n'importe quel appareil connecté et pourra être intégrée aux plus petits objets ou systèmes vestimentaires. Le composant est également capable d'analyser des mesures comme la température ou la pression de l'air, d'indiquer un lieu et de transmettre les données dans le cloud, via une connexion avec un smartphone équipé d'un dispositifconnecté à Internet.La startup donne des, comme signaler à une machine à laver intelligente les réglages optimaux pour le lavage, ou encore commander automatiquement un aliment lorsque la puce détecte que celui-ci manque au frigo. Les différents capteurs atmosphériques peuvent également donner un suivi détaillé de l'état de produits en construction sur une chaîne de fabrication.Le procédé développé par Wiliot intéresse énormément les géants de la tech.ont déjà investi dans la société, valorisée dès à présent à 120 millions de dollars. La puce devrait être disponible dès cette année, de manière limitée, avant une commercialisation plus massive dès 2020.