Orange, Deutsche Telekom, Telefónica et Vodafone : l'Empire de la pub obtient son feu vert

La nouvelle est tombée vendredi 10 février. Les opérateurs Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone, à l'initiative de ce dernier d'ailleurs, ont annoncé la création prochaine d'une coentreprise commune. Ce projet vise à soutenir les activités de publicité et de marketing numériques des marques et des éditeurs en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et en Italie. Bruxelles, dont l'avis était très attendu, a indiqué que l'opération ne poserait pas de problème de concurrence au sein de l'Espace économique européen.