Après la France et l'Allemagne, un État des USA condamné pour inaction climatique !

Le jugement ne va pas uniquement contraindre le Montana à prendre de véritables mesures pour changer son approche environnementale : pour les plaignants, c'est surtout une décision symbolique, ainsi qu'un exemple à suivre et à reproduire ailleurs, aux USA et dans le monde. Ils ont été aidés pour cela par une firme juridique spécialisée dans ce type d'affaires, et qui anticipe un nombre croissant de décisions similaires à l'avenir.