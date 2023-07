VMware, Broadcom : la Commission européenne valide l'énorme rachat à 61 milliards de dollars

Il n'y a pas que Microsoft et son rachat d'Activision Blizzard qui ont des soucis avec les autorités. Après plusieurs mois d'investigation, Bruxelles a finalement rendu son verdict et autorise Broadcom à mener l'opération à bien. « L'autorisation est subordonnée au respect intégral des engagements offerts par Broadcom », souligne la Commission dans un communiqué. Ce rachat va permettre à l'entreprise de se diversifier au-delà du hardware en s'étendant plus profondément dans les logiciels d'infrastructure d'entreprise.