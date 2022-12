Pourquoi Bruxelles s'intéresse au rachat (à 61 milliards) de VMware par Broadcom

Le 26 mai 2022, le géant américain de l'électronique, Broadcom, qui fabrique des technologies à destination du monde des télécoms, annonçait avoir trouvé un accord avec VMware, référence de la virtualisation et du multi-cloud, pour racheter l'entreprise contre un chèque (fait de cash et d'actions) de 61 milliards de dollars. Bruxelles, qui dit craindre une restriction de la concurrence sur le marché de certains composants matériels interopérables avec les logiciels de l'Américain VMware, a ouvert une enquête et recensé plusieurs problèmes.