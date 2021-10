Rachat de ARM par NVIDIA : pourquoi la Commission européenne enquête-t-elle ?

Ainsi, Margrethe Vestager, responsable de la politique de concurrence, déclare : « Les semi-conducteurs sont omniprésents dans les produits et les appareils que nous utilisons quotidiennement ainsi que dans les infrastructures telles que les centres de données. Bien qu'ARM et NVIDIA ne soient pas directement en concurrence, la propriété intellectuelle d'ARM constitue un apport important dans les produits concurrents de ceux de NVIDIA, par exemple dans les centres de données, l'automobile et l'Internet des objets. Notre analyse montre que l'acquisition d'ARM par NVIDIA pourrait entraîner un accès restreint ou dégradé aux IP d'ARM, susceptible d’induire des effets de distorsion sur de nombreux marchés où les semi-conducteurs sont utilisés. Notre enquête vise à garantir que les entreprises actives en Europe continueront d'avoir un accès effectif à la technologie nécessaire pour fabriquer des produits semi-conducteurs de pointe à des prix compétitifs. »