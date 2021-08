Rachat d'ARM par NVIDIA : le Royaume-Uni pourrait mettre un frein à la procédure

À en croire nos confrères, la balle est dans le camp d'Oliver Dowden qui doit décider si l'acquisition nécessite une enquête approfondie de la part du Royaume-Uni et de son autorité de la concurrence. Une information qui n'a cependant pas traumatisé les investisseurs : l'action NVIDIA est plutôt orienté à la hausse alors que la baisse enregistrée par Softbank est relativement modeste.

Un porte-parole de NVIDIA a souligné la nécessité de poursuivre le projet : « Nous continuons à travailler sur le processus réglementaire avec le gouvernement britannique. Nous attendons leurs questions et espérons résoudre tous les problèmes qu'ils pourraient avoir ». Au contraire, ni la CMA ni le gouvernement britannique n'ont souhaité faire de commentaire.

Basé à Cambridge, la société ARM ne bat cependant plus pavillon britannique depuis déjà un petit moment puisqu'elle a été rachetée par le Japonais Softbank en 2016. La question se pose donc aujourd'hui de savoir en quoi ce nouveau changement de nationalité - du Japon vers les États-Unis - constituerait une menace plus grande encore pour la sécurité nationale du Royaume-Uni.

Une chose est cependant certaine, depuis 2016, le contexte international a changé. Alors que le secteur des semi-conducteurs n'a jamais été aussi sensible et que les pénuries succèdent aux pénuries, l'heure n'est plus à la mondialisation effrénée. Le Royaume-Uni étudie d'ailleurs actuellement le cas de Newport Wafer Fab Ltd., basé au Pays de Galles, alors que la vente à une entreprise chinoise avait été validée.

Alors que l'examen du dossier ARM par la Commission européenne n'a même pas encore débuté - il devrait démarrer en septembre - on voit que la route est encore longue pour NVIDIA.