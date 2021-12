NVIDIA : pourquoi la FTC bloque-t-elle le rachat d’ARM ?

« La FTC intente une action en justice pour bloquer la plus grande fusion de puces à semi-conducteurs de l'histoire afin d'empêcher un conglomérat de puces d'étouffer le pipeline d'innovation pour les technologies de la prochaine génération. Les technologies de demain dépendent de la préservation des marchés de puces d'aujourd'hui, compétitifs et à la pointe de la technologie. Cette proposition d'accord fausserait les incitations d'ARM sur les marchés des puces et permettrait à l'entreprise combinée de saper injustement les rivaux de NVIDIA. L'action en justice de la FTC devrait envoyer un signal fort indiquant que nous agirons de manière agressive pour protéger nos marchés d'infrastructures critiques contre les fusions verticales illégales qui ont des effets considérables et dommageables sur les innovations futures », déclare Holly Vedova, Directrice du Bureau de la concurrence de la FTC, dans un communiqué.