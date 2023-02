L'Union européenne va verser des milliards d'euros à ses champions technologiques

Mesdames et messieurs, voici l'initiative Champions technologiques européens (ICTE). De quoi parle-t-on ? D'un tout nouveau fonds mis sur pied par la Banque européenne d'investissement (BEI) et le Fonds européens d'investissement (FEI) avec le concours de cinq États membres (la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la Belgique). Doté dans un premier temps de 3,75 milliards d'euros de fonds, sur lesquels les parties prenantes se sont engagées, l'ICTE devra aider et soutenir les entreprises européennes du secteur technologique qui ont vocation à devenir des poids lourds de leur secteur.