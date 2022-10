L'Europe met en ligne un site d'emploi pour les réfugiés ukrainiens

Plus de 4,2 millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens ont trouvé refuge au sein de pays de l'UE depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Or, seule une petite part d'entre eux est parvenue à trouver un travail depuis. Dans cette perspective, la Commission européenne a intégré les réfugiés ukrainiens dans sa politique de migration légale liée au travail annoncée en avril 2022.