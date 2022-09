L'Ukraine arrête un groupe cybercriminel qui aurait revendu les données de plus de 30 millions de comptes

Dans un communiqué de presse, les services de sécurité ukrainiens ont annoncé que le groupe de hackers situé à Lviv, qui aurait réussi à amasser une base de données de plus de 30 millions de comptes sur différents sites et plateformes, avait accumulé un profit de 372 000 dollars. Les transactions se seraient notamment faites via YooMoney et Kiwi, des systèmes de paiement illégaux dans le pays, car ils sont d'origine russe.



Mais ce que l'on reproche surtout au groupe de hackers, au-delà de ce vol et de cette revente, ce sont avant tout ses clients. En effet, ces données ont été vendues à des organismes qui s'en sont largement servi dans un but de propagande en faveur de l'action du Kremlin. L'objectif final était d'organiser la désinformation et la déstabilisation dans plusieurs pays européens via la diffusion de fausses informations sur la situation du front.