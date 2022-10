Cette intelligence artificielle tranche à savoir si les choses sont de gauche ou de droite, comment ? Mystère

La politique reste un sujet idéal pour lancer des débats houleux à presque toutes les occasions, sauf dans les commentaires sous cet article. De fait, si Clubic a joué le jeu, c'est précisément car l'amusement autour de C'est de gauche ou de droite ? doit beaucoup au hasard.

Lancé le 4 octobre 2022, le site internet compte déjà plusieurs dizaines de milliers de visites en deux jours seulement, et figure parmi les sujets en vogue sur Twitter avec le hashtag #CestdeGaucheoudeDroite. Si certains mots connotés ont plus de chance d'orienter l'IA dans son choix, par exemple le prénom « Jean-Luc », les questions plus imprécises conduisent à des résultats tout autant hasardeux, tandis que d'autres mots sont neutres.