Face à l'Occident, la Russie veut se débarrasser de ses PC sous Windows

Pour les particuliers, il reste possible de contourner ce blocage et de profiter encore des services Windows. Mais quid des entreprises et administrations russes, qui ont des comptes à rendre ? La Russie essaie de mettre la pression, et promet même que les éditeurs qui ne proposeront pas de logiciels compatibles avec les systèmes d'exploitation GNU/Linux perdront leurs avantages fiscaux, et ne seront plus prioritaires dans l'octroi de marchés publics.