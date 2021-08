Le robot humanoïde de Tesla se cherche des ingénieurs, le projet est donc bien lancé

Celles et ceux qui voudraient tenter de vivre le rêve américain ont une nouvelle opportunité d'y céder. Tesla, qui compte bien développer et mettre au point son nouveau robot humanoïde l'année prochaine, a besoin d'expertise dans le domaine pour répondre à ses besoins. Il faut dire que la firme continue sa diversification, et ce secteur est nouveau pour elle.

Des ingénieurs en génie mécanique spécialisés dans l'intégration mécanique et la conception de mécanisme pour robots humanoïdes ainsi que des architectes mécatroniques et modeleurs, eux aussi spécialisés en robotique humanoïde et d'un profil senior, sont recherchés.

Tesla précise, entre autres, que la conception du prototype du Tesla Bot requiert un très haut niveau d'expertise : « Ce poste est essentiel au développement des systèmes d'actionneurs rotatifs et linéaires électromécaniques haute performance pour robots humanoïdes bipèdes (…). Vous rejoindrez l'équipe d'ingénieurs en conception de moteurs électromagnétiques pour développer les systèmes d'actionneurs rotatifs et linéaires les plus denses (…) au monde. »

Comme souvent, Tesla n'est pas prophète de la demi-mesure, et Tesla Bot devrait incarner cette idée. À vos CV !