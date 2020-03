Beneylu et CNED saturés, les cours à distance sérieusement ralentis

Le « e-enseignement » à la peine

Beneylu et CNED en surcharge

Pronote et les mails tiennent la barre

Plusieurs méthodes de travail à distance sont possibles... mais semblent déjà saturées, voire hors service.», tel est le message d'erreur que l'on peut lire sur les plateformes d'enseignement à distance qui peinent visiblement à aborder la surcharge réseau. Le jeudi 12 mars dernier, le Président Emmanuel Macron annonçait la fermeture des écoles en France.Pour l'éducation nationale, c'était le coup d'envoi du déploiement des outils d'enseignement à distance. La méthode n'est pas nouvelle, loin de là. Parents et élèves connaissent tous le fameux « Pronote », l'espace numérique de travail... En tout cas à partir des classes de collège. Mais à partir de ce lundi 16 mars tous les élèves de France doivent se mettre à ce «» mis en place par les professeurs avec différents outils.Trois méthodes sont offertes aux enseignants pour échanger avec leurs élèves. La première, celle de niveau 1, consiste à envoyer des e-mails avec la leçon (si nécessaire), les exercices et consignes des devoirs à faire pour les prochains jours.La seconde méthode consiste à utiliser le CNED ou Beneylu, des services interactifs. Le premier, le Centre National d'Enseignement à Distance, dépend du ministère de l'Education Nationale. Le second est un outil privé, développé par deux Français, Benjamin et Ludovic, d'où le nom de cette plateforme Beneylu. Celle-ci propose non seulement des options de personnalisation pour les enseignants, mais surtout, son interface est très simple et totalement adaptée pour les plus jeunes élèves.Sur la page d'accueil, l'élève peut accéder à son carnet de liaison présenté sous la forme d'une messagerie, mais aussi à une médiathèque, où se font les échanges de documents numériques de travail. À l'heure où nous écrivons ces lignes, tous deux ont toutefois des difficultés à absorber la surcharge de connexions. Tantôt totalement hors service, tantôt très lent, il faut s'armer de patience pour accéder à son espace personnel et prendre connaissance des devoirs à faire.Selon nos sources, tout semble bien se passer du côté de Pronote, mais une partie des enseignants se seraient finalement rabattus sur la bonne vieille méthode du mail. L'élève reçoit ses consignes, fait ses devoirs, puis transmet le travail réalisé par mail à son professeur.Des méthodes parallèles se mettent également en place via des outils tels que WhatsApp . Des groupes de parents se créent pour échanger les documents de travail que certains d'entre eux auraient réussi à télécharger.Si les collégiens et lycéens sont bien à l'aise avec ces procédures, la mission incombe aux parents d'accompagner les plus jeunes qui doivent alors apprendre à organiser leur travail numérique. Téléchargement, création de dossiers, envoi de mail... Et voilà nos enfants devenus grands. Si vous utilisez actuellement ces outils, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours.