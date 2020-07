Lutte contre la cybercriminalité : le Sénat veut accélérer et propose une coopération européenne

Les deux commissions sénatoriales sont d'accord pour dire que l'arsenal législatif existant est taillé pour permettre une lutte efficace contre la cybercriminalité. Mais pour elles, les actions de prévention et de formation restent timides, et l'arsenal et les moyens répressifs posent problème. "Les poursuites sont insuffisantes", estiment les Sages. "Si les services de police et de gendarmerie, ainsi que les services judiciaires, ont acquis une grande compétence technique, ils restent sous-dotés", concèdent-ils.