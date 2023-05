Impôts sur le revenu : pendant combien de temps le fisc peut-il vous contrôler ?

Il y a encore plus grave ! Si vous êtes soupçonné de fraude, d'activités occultes ou que vous n'avez pas déclaré votre activité indépendante, ce délai est prolongé jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle pour laquelle l'imposition est due. Cela veut dire que le fisc peut alors agir sur le contrevenant jusqu'au 31 décembre 2032 au titre des revenus de 2022. Et si jamais le citoyen conteste le redressement en justice et qu'il perd face à l'administration, il doit régulariser sa situation durant l'année suivant la décision du tribunal.