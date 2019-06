NordVPN lance une offre de stockage en ligne sécurisée

Un logiciel de cryptage à l'ergonomie simplifiée



Une disponibilité prévue pour cet été



Source : PC Mag

À télécharger :

NordVPN pour Windows



pourra désormais sécuriser vos connexions et vos fichiers grâce à un nouvel outil baptiséLe service sera disponible via une application Windows et macOS, qui nécessitera simplement depour procéder au cryptage. Un mot de passe maître sera requis en permanence pour accéder à l'interface et à la gestion de ces documents.NordVPN assure également que l'outil pourra être utilisé sur les différents services de stockage dans le cloud, dont les plus populaires. Les fichiers seront là encore entièrement sécurisés et une personne qui réussit à accéder à votre espace de stockage en ligne ne pourra y accéder.Les documents ou médias cryptés pourront être partagés avec d'autres utilisateurs, en passant par une invitation qui leur permettra de récupérer le document et de le déchiffrer en utilisant l'application NordLocker, qu'ils devront également télécharger sur leur machine.Le logiciel pourra crypter n'importe quel type de fichier, en utilisant les algorithmeset. La société va également implémenter son propre «», ce qui veut dire queutilisées et n'aura donc aucun moyen de déverrouiller les données.Reste la question de la récupération de l'identifiant du compte ou du mot de passe, à laquelle NordVPN n'a pas encore répondu. Si ces données sont également chiffrées et que l'entreprise n'a pas accès à la, il faudra en passer par un autre moyen, encore inconnu, pour retrouver ses informations et accéder de nouveau à son espace personnel.NordVPN donnera probablement plus de précisions à ce sujet dans les prochaines semaines. Le lancement officiel de NordLocker et prévuet il est déjà possible de s'inscrire pour un accès anticipé au logiciel en s'inscrivant sur le site officiel de l'entreprise