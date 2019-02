Mozilla note la sécurité de différents appareils connectés

Un guide d'achat...et de sensibilisation

Chaque appareil est listé selon des critères de sécurité des données

Source : Engadget

La fondationsouhaite sensibiliser ses utilisateurs à l'importance de la confidentialité de leurset de l'utilisation qui en est faite par les géants du web. Le navigateurest d'ailleurs le fer de lance de cette tendance, avec l'accent mis sur la protection de la vie privée.Pour ces fêtes de Noël, Mozilla a décidé de frapper un grand coup en proposant un guide d'achat de produits électroniques baptisé «», ou en français «».L'objectif est de lister les objets électroniques qui seront parmi les plus fréquents sous les sapins le 25 décembre et de les classer en fonction de leurs règles en matière de protection de la. Dans cette liste on retrouve les principales consoles de jeu, les enceintes connectées Echo d'Amazon ou encore des trackers d'activité, toutes marques confondues.Mozilla utilise deux catégories, «» et «» avant de rentrer dans le détail pour chaque produit. La fondation note par exemple si l'appareil propose des mises à jour de sécurité automatiques, si un contrôle parental est inclus ou encore si les informations échangées sontPour réaliser son classement, Mozilla s'est appuyé sur le travail du site usableprivacy.org, qui liste avec précision les différentes pratiques des constructeurs d'électronique grand public en matière de. Les utilisateurs peuvent également donner leur avis sur les différents appareils.