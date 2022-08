Vous avez créé une invitation partagée sur Slack ? Votre mot de passe est peut-être compromis

La faille, selon Slack, ne semble pas avoir été utilisée à des fins malveillantes, mais elle existe tout de même depuis avril 2017. Pour l'entreprise américaine, elle n'a d'ailleurs jamais été exploitée. Il faut dire que les personnes concernées ne transmettaient qu'une version cryptée de leur mot de passe, et à des gens qu'elles connaissaient dans la plupart des cas. Et surtout, aucune information confidentielle n'a été affichée en clair à cause de ce bug.