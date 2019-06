Capgemini acquiert Altran pour 3,6 milliards d'euros : un géant mondial de l'informatique est né

Capgemini et Altran veulent mutualiser leurs forces



Un leader de la transformation digitale pesant 20 milliards d'euros



Source : Challenges

Un mastodonte de l'informatique français vient de voir le jour. L'entreprise, spécialiste des services informatiques, vient d'annoncer le rachat d', groupe de conseil en technologie, pour un montant de 3,6 milliards d'euros.L'offre publique d'achat amicale valorise Altran à 14 euros par action. Le groupe Capgemini assure que l'opération est sécurisée, incluant le montant de la transaction ainsi que le rachat de la dette brute d'Altran d'un montant d'1,8 milliard d'euros.Le PDG d'Altran Dominique Cerutti se félicite de ce rapprochement entre son groupe et Capgemini dans un communiqué officialisant le rachat : «».Un enthousiasme partagé par Paul Hermelin, président de Capgemini : «».Capgemini et Altran vont mettre leur expérience en commun pour créer «», comme le soulignent les deux groupes.Cette association représenteet un effectif de 250 000 salariés au total. Le nouvel ensemble représenteraL'opération a déjà reçu le feu vert des actionnaires des deux entreprises et devrait être finalisée avant la fin de l'année 2019.