La mini pompe à air Xiaomi est de retour à prix choc pour le Black Friday Amazon

La mini pompe à air comprimé de Xiaomi est un modèle léger (seulement 500 grammes) et compact (12.4 x 7.1 x 4.5 centimètres), ce qui vous permettra de l'avoir toujours à portée de main, que ce soit dans votre voiture ou sur votre vélo. Polyvalente grâce à ses différents adaptateurs, elle vous permettra également de gonfler des ballons. Sa capacité lui permet de rebooster jusqu'à huit pneus de vélos et 41 ballons. Très simple à utiliser et bien pensée, elle est équipée d'un éclairage d'appoint qui vous permet de rebooster votre pneu facilement une fois la nuit tombée. Son écran digital affiche toutes les informations nécessaires, notamment sur l'état de sa batterie qui se recharge via USB.