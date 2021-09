Xiaomi Mi Earbuds Basic 2 : des écouteurs sans fil au rapport qualité/prix imbattable

Avant de conclure sur la partie consacrée aux modalités, sachez aussi qu'un essai gratuit à Amazon Prime vous est offert (puis 5,99€/mois ou 49€/an). C'est une bonne solution pour bénéficier de quelques avantages comme la réception plus rapide sur certains colis et la possibilité de payer en quatre fois sans frais à partir de 75€ d'achat. Enfin, les services Prime Video, Prime Gaming et Amazon Music se tiendront à votre disposition.