La Tesla Model 3 à 35 000$ est enfin disponible (mais uniquement en ligne)

Une Model 3 plus abordable

Source : TechCrunch

Laà 35 000 $ est désormais une réalité.Près de trois ans après son annonce par Elon Musk, le constructeur automobile annonce la disponibilité de son véhicule électrique le plus abordable. Disponible en version « Standard Range » et « Standard Range Plus » (un peu plus chère à 37 000 $), cette Model 3 est également moins performante. Sonest de 354 km (contre 424km pour le précédent modèle) et sa vitesse maximale passe de 225 à 209 km/h.Cette bonne nouvelle s'accompagne d'une annonce plus malheureuse. Pour réduire ses coûts, Tesla annonce la fermeture de la quasi totalité de ces. Cette Model 3 plus abordable ne sera disponible qu'en ligne sur le site officiel du constructeur. Les premières livraisons européennes débuteront dans 6 mois.